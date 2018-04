Paris-Alexandrie : l’émission #17 // 10.04.18

Aujourd’hui, c’est au Maroc et plus précisément à Casablanca que nous allons. Je reçois Sonia Terrab, journaliste, écrivaine mais également réalisatrice marocaine. Elle a écrit les rues de Casablanca, avant d’en filmer les boulevards, les parcs, les plages ou encore les murs. Ces mêmes-murs où l’on peut lire « Suivez vos rêves ».

Entre la plume et la caméra, l’artiste donne à voir avec finesse une palette de personnages, d’émotions et de mots… Ces mots : existent-il dès lors qu’il s’agit de parler d’amour au Maroc ? Car l’amour est au centre de son premier film-documentaire Shakespeare Al Bidaoui, ou Comment dire je t’aime en darija. Il sera également notre horizon dans Paris-Alexandrie ce soir. C’est au présent et en question que l’amour se conjugue, en compagnie de Sonia Terrab.

Prochaines projections du documentaire le 21 avril à l’occasion de la 13ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève et de la 22ème édition du Printemps du Livre et des Arts de Tanger.

Le nez juif, par Sabyl Ghoussoub

« Nous voilà partis avec Aleph, jeune homme complexé, mais qui avance dans la vie avec une simplicité qui ferait frémir d’envie toutes les personnes qui mettent une semaine à se décider pour un nouvel appart, un nouveau job voire une nouvelle conquête. (…)Est-il Arabe ? Est-il Juif ? Qui est-il ? Ce sont ces questions qui le feront avancer durant tout le roman. Et puis finalement « Pourquoi pas les deux ? » se dit-il. » Finalement, il est assez beau et touchant de suivre un parcours bordélique décrit avec autant de sincérité et d’honnêteté. Et surtout, sans doute, de savoir que, quelque part, pas si loin, d’autres Juifs Arabes déambulent sur cette terre et existent. Parfois à l’intérieur d’eux-mêmes. Parfois, pour de vrai.

Sortie de l’album de Fanfaraï Raï is not dead, le 27 avril 2018

Le 14 avril 2018, Concert de Dhamma & Love and Revenge, au Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine

Le 20 avril, Soirée Arabstazy Unveils par Nayda, au club Les Etoiles, à Paris

