Paris-Alexandrie : l’émission #16 // 13.03.18

Paris-Alexandrie reçoit Walid Mattar.

Bio : Né dans la banlieue de Tunis, Walid Mattar quitte la Tunisie jeune pour le Nord de la France. Le cinéma dans les tripes, il réalise plusieurs court- métrages avec notamment Condamnation et Baba Noël, avant de réaliser son premier long – métrage intitulé Vent du Nord, écrit avec Claude Le Pape et Leyla Bouzid.

D’une rive à une autre, il ne semble n’y avoir qu’une seule et même mer et pourtant. Et pourtant, Hervé vit dans le Nord de la France et Fouad dans la banlieue de Tunis.

Ce qui les unit ? La fermeture d’une usine en France pour être relocalisée en Tunisie. Alors qu’Hervé perd son travail, Fouad se retrouve à occuper le même poste, sur la même machine, mais cette fois en Tunisie.

Les destins des deux hommes, leurs rêves et leurs désillusions se croisent, et se répondent. En toile de fond, on découvre la côte d’opale et la côté méditerranéenne qui semblent parfois se confondre, mais également une palette de bleus infinis : du bleu ciel, au bleu marin, du bleu gris au bleu de travail. Tenue réglementaire dans le gris de l’usine. A l’horizon pour Hervé et Foued, il y a l’amour de la pêche, ou l’amour tout court, mais bien souvent, la dureté de la vie rappelle les personnages à leurs réalités. Tout en délicatesse et nuances, Walid Mattar nous immerge dans ces trajectoires de vies avec Vent du Nord, à retrouver dans les salles le 28 mars.