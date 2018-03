Cette semaine on ralenti le tempo et on se permet de s’exercer dans le mix à moins de 110 battement par minute. Sköwl aux platines pour cinquante huit minutes de musique de danse et de plaisir. Au programme: de la techno hybride, un peu d’italo disco (pas forcément italien), de la pop décalée, et un peu de chanson française repensée. Bonne écoute!