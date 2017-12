Pardonnez-nous le Dimanche minuit #3 – Cabas / 10.12.17

Direction Philadelphia cette semaine pour un mix 100 % Philly Sound par Cabas. Soul, funk, rhythm & blues et disco, une heure de voyage dans la ville qui a marqué la black music made in USA.

Tracklist :

Billy Paul – Let them in

Lou Rawls – You’ll never find another love like mine

Billy Paul – Sooner or later

The Futures – Ain’t got time

Jean Carn – My love don’t come so easy

Leon Huff – Tight Money

Instant Funk – Philly Jump

The O’Jays – For the love of money

People’s choice – Do it anyway you wanna

The O’Jays – I love music

Norman Harris – Don’t leave me this way