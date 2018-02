Radio Campus Paris est la radio associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens. Pointue en musique et passionnée en paroles, elle s’intéresse à tout, à l’image des esprits curieux et indépendants. Alternative, impertinente, indépendante, sans publicité, l’antenne se fait le relais des initiatives locales, défriche la jungle culturelle et pose un regard neuf sur l’actualité et les sujets de société tandis que la Fraîche Liste et les émissions musicales proposent chaque jour des sélections et des interviews d’artistes dans tous les registres musicaux. Loin d’être un média cloisonné, Radio Campus Paris s’adresse à tous.

OREILLES CURIEUSES , le concours de création sonore de Radio Campus Paris

En 2018, Radio Campus Paris fête ses vingt ans ! Vingt ans de radio, mais aussi vingt ans de création sonore. La création radiophonique fait en effet partie de l’histoire de Radio Campus Paris, qui a d’ailleurs lancé en 2014 avec le théâtre La Loge un festival dédié à cet art : Brouillage, le premier et unique festival réunissant la création théâtrale et la création radiophonique. La création sonore, c’est aussi sur nos ondes avec nos émissions Récréation Sonore, 37°2, la Bande FM et de nombreux formats courts. Et en plus de l’encourager, de la produire et de la diffuser, Radio Campus Paris initie les amateurs à la création radiophonique par le biais d’ateliers, destinés notamment aux étudiants !

OREILLES CURIEUSES est un concours de création sonore à partir de l’un des 10 titres d’émissions diffusées sur Radio Campus Paris à un moment de son histoire.

OREILLES CURIEUSES est ouvert à tous les étudiants franciliens. Pour les accompagner, si besoin, l’équipe de Radio Campus Paris mènera des ateliers d’initiation à la création radiophonique entre mars et juin.

RÈGLEMENT

Le concours est ouvert à toute personne scolarisée dans une université, école, conservatoire de la région Ile-de-France. Les participants doivent produire une création sonore d’une durée de 5 minutes inspirée de l’un des dix titres de ces émissions anciennement diffusées sur Radio Campus Paris : Panic – Jurassic metal – L’île déserte – Le blues du scénariste – Music trotters – Interférences – Soul survivors – Brazil – Combat rock – Maman a tort

Il n’est donc pas obligatoire de connaître l’émission en elle même au préalable. L’accent est mis sur l’interprétation de chacun vis-à-vis de l’un de ces titres.

Les trois meilleures créations seront sélectionnées par un jury composé de personnalités issues du monde radiophonique, médiatique, audiovisuel et musical (noms à venir très vite)

Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la création, qui pourra être composée de tout type de sons (ambiance sonore, extraits musicaux, entretiens, bruitages…)

Les formats acceptés sont : .mp3 et .wav (44.1kHz/16bit Mono ou Stéréo)

Chaque participant devra adresser avant lundi 14 mai 2018 minuit, un e-mail ou un CD contenant :

sa création respectueuse des conditions évoquées dans le règlement

un document de présentation de l’oeuvre

LES PRIX

PREMIER PRIX Formation « Ecriture et Réalisation d’un documentaire Radiophonique » à l’ENS Louis Lumière + Enregistreur Zoom H4n + Licence Hindenburg + Casque Sennheiser HD25 + diffusion radio FM & web

DEUXIÈME PRIX Enregistreur Zoom H2 + Licence Hindenburg + Casque Sennheiser HD25 + diffusion radio FM & web

TROISIEME PRIX Casque Sennheiser HD25 + Licence Hindenburg + diffusion radio FM & web

Tout envoi incomplet, contenant des informations erronées et/ou contenant une création ne respectant pas les conditions de l’article 3, ne sera pas examiné par le jury.

INFOS PRATIQUES

La remise des prix aura lieu le 14 juin, lors d’une soirée spéciale “Création Sonore” au Petit Bain et les créations gagnantes seront disponibles en podcast sur www.radiocampusparis.org

Début du concours : 12 février 2018

Date de fin : 14 mai 2018

Remise des prix : 14 juin au Petit Bain

Envoi des créations

Par email : oreillescurieuses@radiocampusparis.org avec pour objet “Oreilles Curieuses 2018”

Voie postale : Il est aussi possible d’envoyer sa création sur CD

à

Radio Campus Paris

Concours «Oreilles Curieuses»

50 rue des Tournelles

75003 Paris