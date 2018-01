On applique a la lettre – Les prénoms dans la publicité

Sébastien de Carglass, Philippe le client de Leclerc.. Vous avez déjà forcément entendu ces prénoms. Mais comment sont choisi ceux des personnages de vos publicité ?

Certainement pas au hasard, nous dit Baptiste Coulmont. Sociologue, auteur de l’étude sur le lien entre les prénoms et les mentions au baccalauréat, il décrypte pour nous leur signification. A l’intérieur de ce numéro, vous trouvez donc un peu de Cerise (de Groupama), de Michel et Augustin et.. de Coca-Cola !

Si vous avez envie d’en savoir plus, voici quelques articles écrits par Baptiste Coulmont sur le sujet :

://coulmont.com/blog/2014/08/26/a-son-nom

http://coulmont.com/blog/2009/05/19/utilisation-prenoms-publicite/

http://coulmont.com/blog/2014/10/12/coca/