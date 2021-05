[NumerX] Les développeurs, esquisse d’un portrait d’un groupe mal connu // 09 05 21

Vous ne vous êtes pas trompés, nous sommes bien samedi et C’est NumerX. Et ce n’est pas la Bouquinerie, votre émission littéraire préférée sur radio Campus et pourtant je vais vous parler d’Edgar Allan Poe, l’écrivain gothique et américain des Histoires extraordinaires. Dans une de ses plus fameuses nouvelles, La lettre volée, un détective cherche désespérément une missive, retourne pour cela une maison.. jusqu’au jour où il découvre que la meilleure cachette est de laisser l’objet en évidence. C’est un peu ce que nous avons fait Emmanuelle et moi aujourd’hui. Depuis bientôt trois (4 ??) ans, NumerX décortique avec ses invités l’impact du numérique sur la vie et sur le monde et nous n’avons encore jamais parlé de ceux, de celles qui sont peut-être les maitresses les maîtres de ce monde : les codeurs. Longtemps moqués comme des geeks (personnellement j’adore le geek yogourt… comment on me dit dans le casque que c’est du greek yogourt, yaourt grec quoi)… Alors on reprend Longtemps moqués comme des geeks, (et je ne vous dirais pas ce que j’aime manger quoique l’avocat…) , les codeurs sont une des faces cachées du numérique. Mais qui sont-ils vraiment ? Quelles valeurs les animent ? Existent-ils comme collectif organisé ? Ou est il absurde de parler des codeurs en général ? Et ont-ils vraiment choisi de se cacher pour vivre tranquille ? Pendant une heure, nous mettons à l’honneur celles et ceux sans qui rien de tout ce qu’on raconte ne serait possible. Alors il était temps de leur donner un instant michel Drucker : Codeur si tu nous écoutes, merci pour tout

Nos invités sont :

Juliette Hanau, diplômée de deux masters qui combinent la communication et le numérique à l’IMT Mines d’Alès et au Celsa. Ses thèmes de recherche sont à la croisée de l’informatique, de la sociologie et de la sémiotique.Elle vient de publier « je code donc je suis » aux Presses des Mines, sur le thème spécifique des femmes et du développement informatique

Antoine Larribeau, doctorant en sociologie et sciences de l’éducation au laboratoire EXPERICE de Sorbonne Paris Nord et chargé de cours à l’ENS de Lyon. Il travaille sur le sujet des étudiants en informatique, et sur les pratiques « amateures » de l’informatique.

Victor Buridard, développeur de métier. Ex étudiant d’école de commerce et diplômé de l’école 42.

Pendant l’émission on a écouté :

et

Et on a lu un extrait de L’étrange vallée d’Anna Wiener, paru aux éditions Globe.