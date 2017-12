Nuit de la science fiction – 16.12.16

Le Pôle Science présente : La Nuit de la Science Fiction!

Au programme : Un voyage de 7h en direction de la planète Gaïa Nova, terre d’accueil choisie pour reconstruire une humanité nouvelle. Trois envoyées spéciales sont chargées de refonder une société matriarcale en évitant les erreurs du passé. Pour se faire, le robot Noé qui a été programmé pour les guider et les entrainer, leur diffuse des témoignages des humains enregistrés avant l’extinction de la planète terre en 2050. Ces archives et avertissements sonores prennent la forme d’entretiens, d’émissions de radio, de quizz, de reportages ou de créations sonores.

Première étape dans le périple de nos personnages : Qu’est-ce que la science fiction?

Chroniques : Louis-Julien Pannetier, Emile Gayoso et Camille Molza

PLATEAU 1: SCIENCE FICTION ET POLITIQUE



Comment la science fiction nous permet-elle de penser la politique? Comment les politiques publiques s’inspirent-elles ou non des avancées technologiques et techniques proposées par les auteurs de science fiction? Si la science fiction pense la société de demain, comment peut-elle nous aiguiller dans notre quête d’un monde meilleur?

Invités : Aurélien Fache entrepreneur numérique et Yannick Rumpala, Maîte de conférence en science politique

Animation : Fanny Catté et Elsa Landard

Chronique : Thibaud Texeire

PLATEAU 2 : SCIENCE FICTION ET MÉDECINE

Si dans la science fiction l’homme est souvent augmenté, dans la réalité le transhumanisme, la modification du corps humain peuvent poser quelques problèmes éthiques. Si la médecine doit s’imposer un code de déontologie, elle explore pourtant parfois des territoires aux frontières du réel en construisant ses propres fictions.

Invités : Céline Vicrey, sage femme et spécialiste en bio-éthique et Hélène, « Ebola Fighter »

Animation : Loïc Judeau

Chroniques : Léo Berthe et Marion Bonnot

PLATEAU 3 : SCIENCE FICTION ET SCIENCES



Si dans « science fiction », il y a le mot « science », ce n’est pas un hasard. Les sciences qu’elles soient physiques, biologiques, humaines ou sociales sont au fondement même de ce genre fictionnel. Comment les unes et les autres s’influencent-elles? Les chercheurs sont-ils eux-mêmes des auteurs de fiction? Comment et pourquoi des disciplines comme l’histoire ou l’archéologie intègrent-elles une part de fiction dans leurs travaux?

Invité : Laurent Olivier, Conservateur du département des âges du Fer au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye

Quizz science ou fiction : Léo Tessier

Reportages et chroniques : Valentin Baudena, Enora Gault, Léa Hermenault et Manon Marques

Création sonore : Gildas Madelénat et Samantha Corty

PLATEAU 4 : SCIENCE FICTION ET URBANISME



Des voitures volantes pour des villes construites à la verticale, des villes-monde ou des quartiers fermés sur eux-mêmes par de hauts murs… Comment la science fiction représente-t-elle la ville? Et que disent ces représentations de notre rapport au monde? De notre rapport à l’autre?Les villes décrites par les auteurs de science fiction peuvent-elles inspirer nos urbanistes et architectes? A quoi ressemblera la ville du futur?

Invité : Philippe Gargov, géographe et fondateur de Pop-Up Urbain

Interview : Camille Regache

PLATEAU 5 : SCIENCE FICTION ET CINÉMA

Très vite, la science fiction est sortie des livres pour être adaptée au cinéma. Comment les films de sciences fiction parle-t-il de notre monde? Que peuvent-ils faire pour nous? Comment peuvent-ils nous aider à rendre le monde meilleur ou moins pire?

Chronique : Zoltan Zidi

Quizz : Maxime Fassiotti et Flore Di Scuillo

PLATEAU 6 (et conclusion) : ET DEMAIN? (Un autre monde est-il possible?)



Après toutes les archives écoutées par nos trois envoyées spéciales sur la planète Gaïa Nova, celles-ci sont quasiment prêtes à reconstruire une société matriarcale et post-capitaliste. Il ne leur manque que quelques informations cruciales : Quel régime politique adopter? Quels lieux d’échange collectif? Que faire de nos robots, intelligences artificielles et réalités virtuelles? Et que manger ce soir?

L’arrivée sur la planète Gaïa Nova promet un bel et long avenir pour l’humanité… Sauf si…?

Invités : Les gérants et clients du Kawaï Café, Pascal Chabot, enseignant chercheur à l’IHECS et Laurent Dondey, directeur de La Géode



Reportages : Dounia Mahieddine, Marion Guichaoua et Julien Abou

Portrait des voix virtuelles, Charlène Nouyoux et Fanny Catté pour l’émission 37.2

Chronique : Elsa Landard et June Loper

Fan Fiction : Emile Gayoso (avec les voix de Maxime Fassiotti et Julien Abou)

Création sonore : Charles-Henri Despeignes

Texte et animation générale : Marion Pastor, Flore Di Scuillo et Mélanie Péclat

Choix des musiques : Louis-Julien Pannetier et Paul-Henri Dimitriu



Réalisation technique de la Nuit : Christophe Da Cunha, Etienne Bertin, Maxime Fassiotti