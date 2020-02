La playlist de l’émission :

Da Lata – Mentality

Da Lata – Thunder of Silence

Turnover – Still in Motion

Turnover – Plant Sugar

Daniel Maunick – Dirty Trix

Daniel Maunick – One Night Stand

Bella Boo – Hotel Europa Feat. Gnucci

Bella Boo – Flightmode Feat. Axel Boman

Don Turi – Not Ton

Don Turi – Dark Tunnel