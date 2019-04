La playlist de l’émission :

Lafawndah – Tourist

Lafawndah – Waterwork

Le SuperHomard – springtime

Le SuperHomard – Paper Girl

Stephen Malkmus – Ocean of Revenge

Stephen Malkmus – Rushing The Acid Frat

Karl Hector & the Malcouns – Hymnin 5

Karl Hector & the Malcouns – Asteroid

Housecall – la technique américaine

Bizar – été 2090