La playlist de l’émission :

Audiobooks – Dance Your Life Away

Audiobooks -Friends in the bubble bath

Beacon – Marion

Beacon -The Road

Anchorsong – Mindscape

Anchorsong -Testimony

Elektro Guzzi – Backlash

Elektro Guzzi – Miney Mick

Bagarre – Danser seul (ne suffit pas)

Bagarre – Mourir au club