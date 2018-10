La playlist de l’émission :

Jerry Paper – Your Cocoon

Jerry Paper – A Moment

Farao – The Ghost Ship

Farao – Truthsayer

Geotic – Knapsack

Geotic – Swiss Bicycle

How to Dress Well – Brutal (feat.Ocean Vong) / False Skull 5

How to Dress Well – Nonkilling 6 / Hunger

Arnaud Rebotini – 120 battements par minute

Arnaud Rebotini – Another Time, Another Place