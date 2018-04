La playlist de l’émission :

Daphne & Celeste – You & I alone

Daphne & Celeste – 16 Stars

Unknown Mortal Orchestra – Hunnybee

Unknown Mortal Orchestra – Everyone Acts Crazy Nowadays

Barbarossa – Don’t Enter Fear

Barbarossa – Broken Beauty

Triptides – Flashing Before Your Eyes

Triptides – visitors

Maud Geffray – ice teens

Maud Geffray – polaar