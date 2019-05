La playlist de l’émission :

Rich Aucoin – The Dream

Rich Aucoin – The Self

Sam Cohen – Let The Sun Come Through

Sam Cohen – Man on Fire

The National – Rylan (With Kate Stables)

The National – You Had Your Soul With You (With Gail Ann Dorsey)

Com Truise – Ultrafiche of You

Com Truise – Existence Schematic

Petit Prince – un bisou dans le cou

Petit Prince – un écho dans le vent

Écoutez le dj set de Petit Prince à Dock B