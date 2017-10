La playlist de l’émission :

Courtney Barnett & Kurt Vile – Over Everything

Courtney Barnett & Kurt Vile – Continental Breakfast

Vessels – Mobilise

Vessels – Deflect The Light (Feat The Flaming Lips)

Shigeto – Barry White

Shigeto -There’s A Vibe Tonight (ft. Kaleena Zanders)

Chloé – androgyne (feat. Alain chamfort)

Chloé – recall (feat. Ben Shemie)