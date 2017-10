La playlist de l’émission :

Matias Aguayo & the Desdemonas – I was a Star

Matias Aguayo & the Desdemonas – Walk On By

Lindstrøm – Tensions

Lindstrøm – But it Isn’t

Daphni – carry on

Daphni – tin

Four Tet -Two Thousand and Seventeen

Four Tet – Lush

No Metal In This Battle – assfro

Laake – introspective

Laake – over