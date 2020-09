Mythologies épisode 25 : UK Drill, le nouveau gangsta rap londonien.

Ce soir on plonge dans le froid, le gris et la violence, on plonge dans le UK Drill. Depuis une petite décennie, dans les quartiers sud de Londres, un rap nouveau est arrivé. Au cœur de polémiques sur des attaques au couteau, le UK Drill parle de gangs, de pauvreté, de violence.