Mythologies : Skweee // 29.12.20

Mythologies épisode 33 : Skweee, électronica scandinave et geekeries sur synthés.

Voici un mix venu des pays nordiques, en Finlande et en suede, pour y trouver le skweee. Vers la fin des années 2000, les producteurs d’électronica de la région lancent un nouveau mouvement musical qui repose sur l’extraction de sonorités de synthés, donc l’action de « squeeze » en anglais, et dont découle le nom du mouvement : skweee. Amateurs de polyrythmes et geeks de l’analogique, apprêtez-vous a vous régaler.