Mythologies épisode 22 : B2ologie, étude de la discographie de Booba.

La carrière de Booba a plus d’un quart de siècle. Depuis 1995, elle sillonne entre les styles, les featuring et les clash, les succès et les échecs. Ce mix s’y consacre, cherchant à aller au-delà des tubes, à aller fouiller les remixs, à déterrer les pépites.