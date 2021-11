MUSIQUES HYBRIDES : SUR LES TRACES DE MARIUS CULTIER // 02.12.21

MUSIQUES HYBRIDES #8

Olympia, Palais des Congrès avec Manu Dibango, une collaboration avec Francisco … Marius Cultier est un pianiste hors pair et autodidacte. Son nom est souvent associé au titre « Concerto Pour la Fleur et l’Oiseau » qu’il a composé et qui est interprété par Jocelyne Béroard. On est en 1983, tous les deux remportent alors le prix pour la chanson d’Outre-Mer. Sur le même disque paraissent aussi d’autres titres dont « Laini », un titre clin d’œil à sa fille : « il a fait des morceaux pour ses enfants et son épouse. Il ne nous a pas dit j’ai fait un morceau pour vous. Il a fait ça en toute simplicité. »

C’est donc avec sa fille, Laini Cultier (Association Marius Cultier Mémoire) que l’on reprend le parcours du claviériste, allant de son enfance à son retour à la Martinique. Musiques Hybrides est sur les traces de Marius Cultier.

RDV ce jeudi 02.12 à 18h00 !