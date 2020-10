MUSIQUES HYBRIDES – La Biguine d’Ernest Léardée // 01.10.2020

MUSIQUES HYBRIDES

#1

Musiques Hybrides, c’est une navigation radiophonique qui vous parle des musiques de la Caraïbe. Le but ? Vous les faire découvrir et surtout tenter de casser l’image doudouiste et exotique que l’on peut en avoir. Car, la musique des Caraïbes est loin d’être uniforme. Hétérogène, elle se compose des bouts d’histoire(s) et de mélodies apportées au grès du parcours et mouvements des hommes et femmes qui y vivent….

Ce premier épisode vous parle donc de biguine. Un style musical né à Saint-Pierre (Martinique), sans doute dans les années 1800, on ne sait pas trop en réalité… De la naissance mystérieuse de la biguine, il ne reste pas d’enregistrements. Les traces de ses débuts sont alors dans les récits que les artistes ont pu en faire à leur entourage et dans le travail de recherche de Jean-Pierre Meunier.

Conter cette biguine se fera donc à travers l’histoire de l’un de ses personnages phares, Ernest Léardée. Entre directeur de bals dont le Bal Nègre de la rue Blomet, membre actif d’orchestre (dont le Stellio’s Band) et navigation vers la métropole (dans le contexte de l’entre-deux guerre et des bouleversements raciaux), Ernest Léardée fait partie de ceux qui ont amené la biguine à Paris.

C’est Brigitte Costa Léardée qui nous raconte un bout de la vie d’Ernest. Elle qui a partagé les huit dernières années de sa vie et qui s’attache à faire perdurer ce que l’artiste martiniquais a apporté à la musique des Antilles françaises.

PLAYLIST

dans l’ordre de diffusion

Aux Caraïbes, chant André Salvador, composé par Ernest Léardée, Saturne, 1951

La grève Barré Moin, Moune de Rivel, « Joies et nostalgies créoles », Frémeaux et Associés, 2007

Édamiso, Orchestre du Bal Blomet (Ernest Léardée au violon), 1930, Salabert

Extrait du film « Ernest Léardée ou le roman de la biguine » de Jean-Pierre Krief, Christiane Succab-Goldman, 1987

La Complainte du Mont Pelé, Malavoi, 1983

Chocolat moin à la vanille, Ernest Léardée et son orchestre, 1957

En sens unique, Stellio’s Band (Ernest Léardée au chant et au violon), septembre 1929, Odéon (1er enregistrement de musique antillaise)

Édamiso, Orchestre du Bal Blomet (Ernest Léardée au violon), 1930, Salabert

Un grand merci à Brigitte Costa-Léardée et à Pierre.

Les photographies sont issues des archives personnelles de Brigitte Costa-Léardée, tous droits réservés.

SOURCES

« Ernest Léardée ou le roman de la biguine » de Jean-Pierre Krief, Christiane Succab-Goldman, 1987.

« ERNEST LEARDEE, RYTHMES DES ANTILLES (1951-1954), Avec l’intégrale ANDRÉ SALVADOR » édité par Frémeaux et Associés

SUR LE SUJET

Jean-Pierre Meunier et Brigitte Léardée, La Biguine de l’Oncle Ben’s : Ernest Léardée raconte, Paris, Editions Caribéennes, 1989

Une émission réalisée et produite par Mylène Mauricrace