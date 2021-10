Movember Cuts: Harmonies vocales & Co // 26.10.21

Au programme de cette émission, de belles harmonies vocales en entrée avec The Four Freshmen (les fêtes approchent!), du vocoder harmonisé chez Vulfpeck et les vétérans du groupe brésilien Azymuth, ensuite un peu de rap/actus (Dj Harrison, J-Live et Rita J qui nous ont re-pondu des galettes), un quart d’heure old schoolifique straight from UK (93-94, Junkaz Lou je te vois!), un peu de library (les gens n’en écoutent pas assez pour leur plaisir personnel!), et enfin un bon jazz-funk !

Tracklist:

The Four Freshmen – Laura / Poinciana

Vulfpeck – Poinciana / Birds of a Feather, We Rock Together

Azymuth – Dear Limmertz

DJ HARRISON – Be Better / Butcher Brown Interlude

Rita-J – Bussin’

J-Live – Runnin’ Scared / The Poor Part

Blackalicious – Blazing Arrow / Make you feel that way

DJ Revolution – The Backbone / Juggle me Part 2

Flo Milli – In The Party / Beef FloMix

The Cookie Crew – Come and get some / Going Freestyle

Gunshot – Gun Salute

Mach-Hommy – Folie à Deux feat Westside Gunn / Makrel Jackson

Bernard Lubat – Super Smog / Vibraphone Crescendo / Vitesse Illimitée / Folly Vibes

Patrice Rushen – Haw Right Now

Pleasure – Joyous