Movember Cuts // 29.10.2019

Une émission de Movember riche en gros rap avec des albums US fraîchement sortis: YBN Cordae, Homeboy Sandman, Freddie Gibbs & Madlib… et du côté de Montpellier le dernier Sameer Ahmad « Apaches ». En fin d’émission vous retrouverez aussi quelques pépites jazzy avec l’album « Panoramas » du trio PARADOX, et le « Western » de Jî Drû qui vient de paraître sur le Label Bleu! Bonne dégustation!

Tracklist:

Flamingosis – Don’t lose the feeling

Homeboy Sandman – Morning Yawn / Far Out / Wondering why

YBN Cordae – Have Mercy / RNP feat Anderson Paak / Been Around

Freddie Gibbs & Madlib – Freestyle S–t / Palmolive

Brock Berrigan – Matt’s wedding / Cottonwood Canyon

Marco Polo – Smoke Sumthin’ / All for sale

Sameer Ahmad – Sitting Bull / C.A.B / Papa Legba

L’orange & Jeremiah Jae – Behavior report

PARADOX – Magic Stream / Hibou Scops / Apnea

Jî Drû – Streets of Gold / Black Indian / The Breath / I’m tryin’

John Coltrane – Naima (take 1)