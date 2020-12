Movember Cuts !! // 24.11.20

Encore beaucoup de pépites pour cette spéciale Movember!

On démarre l’émission avec l’album Tendre Jeudi du groupe parisien FUNGI, incroyable fusion jazz funk avec vibes pétries de hiphop crasseux façon Madlib, qui lorgne aussi du côté du quintet de Miles époque 70’s grâce aux magnifiques phrasés du homie Tanguy Jouanjouan. On rend aussi hommage à DJ Duke qui nous a quitté récemment en revenant sur le Season 7 qu’il avait coproduit avec DJ Low Cut pour le MC canadien Daniel Son. A noter aussi dans cette émission le retour de Pumpkin & Vin’s Da Cuero avec leur brand new album « Abysses Repetita », je vous conseille vivement d’aller regarder la live session où vous retrouverez des morceaux de l’album réarrangés avec des musiciens (Et quels musiciens! Médéric Collignon à la trompette pour ne citer que lui…). On se fait aussi un petit quart d’heure nostalgique avec le Peuple de l’Herbe, la dernière sortie de The Alchemist « The Food Villain », le dernier son spécial Halloween du homie Ugly Mac Beer, un petit Your Old Droog et encore bien d’autres surprises!

Tracklist :

FUNGI – Villejuif LA / Tendre Jeudi part 1 / Tendre jeudi part 2

Daniel Son x DJ Duke x DJ Low Cut – Till it’s over / Elk Hunting

Cory Tate & Ugly Mac Beer – Soul eater

Loyle Carner – Yesterday (prod Madlib)

The Alchemist – Cheese is overrated / Lamb Sauce / Flavor break – Thrus / I hate everything (feat Action Bronson) / Afterschool / Skeptical about goat

Le peuple de l’herbe – Delice / No Escape / PH Theme

Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Quart d’heure américain / Banana Bread

John Carroll Kirby – Blueberry Beads

Pink Siifu & Fly Anakin – Suitcase Special / One hit Moo Skit / Rick James / Dollar Dr Dream

Towkio – Clean Up (feat Chance the Rapper ) / Free your mind (feat Donnie Trumpet)

Your Old Droog – Pravda (feat Mach Hommy, El-P, Tha God Fahim, Black Thought)

Walter Smith III – ACE

Willie Dale – Let Your Light Shine