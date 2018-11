MOOD CLUB 1″Why Trying to be like someone else, when you are… »

Welcome,

C’est l’heure de votre “MoodClub” party. Qu’est ce que le MoodClub ? Un rendez-vous intimiste avec un artiste « coup de coeur « , qui se finit par un live exclusif. Il est important de préciser qu’ici, on ne croit pas aux genres musicaux, mais au feeling, à la mélodie, à la « vibe » et surtout au travail.

“La vie ne dépend pas de ce que l’on voit mais plus de ce que l’on ressent”

Le MoodClub vous présente, sur Radio Campus Paris, son “Mood du jour” Dope Saint Jude. Avant de rentrer dans les détails de cette “riche” rencontre, laissez-nous vous donner quelques tips sur elle :

Pour commencer, Dope Saint Jude est une artiste Sud Africaine qui repousse sans cesse les frontières de l’innovation du hip-hop sud-africain. Avec des productions sonores dynamiques, des lyrics atomiques , un show étonnant, impactant et surtout enflammé. Comment vraiment vous décrire, cette folie narrative, rythmique et scénique? Car c’est justement à cause de “cette singularité” que nous l’avons choisi : On ne saurait la mettre dans une case. Drag King, productrice, rappeuse et surtout humaniste.

Elle fait ses débuts dans la musique fin 2013 en sortant plusieurs singles ainsi que le clip provocateur “Keep In Touch“ et quelques freestyle dont Xxplosive et Realtalk. En 2016, Dope Saint Jude. collabore avec la chanteuse M.I.A lors d’une campagne pour H & M. Fort de cette expérience, elle décide de se lancer dans son premier projet musical : Son EP, Reimagine.

Aujourd’hui, en ce 2 novembre 2018 sort son nouveau projet Resilient, chez Gingers Sounds : EP 5 titres, qui riment comme une seule et unique phrase.

1.Who i am / 2.Grrrl like/ 3.Liddy/ 4.Didn’t come to play/ 5.Inside.

Qui est-elle vraiment? “Une fille comme… Liddy. Qui n’est pas venue pour la jouer de l’intérieur…”

Oui mais encore…

Qui est-elle vraiment? Pas de panique, MoodClub s’est chargé de le découvrir.

A travers cette interview, vous découvrirez Catherine, qui par la suite nous présente Dope Saint Jude et son dernier “nouveau né” Résilient.On y découvre ses impressions sur Paris, où et comment elle a grandi. Ce qui la fait pleurer, rire et quand elle a réellement commencé à composer de la musique. Elle nous dévoile aussi son processus de création, ses inspirations…Nous raconte son dernier projet et son « zine ». Pour rester dans notre ligne de conduite, nous aussi, nous lui avons proposé de découvrir un titre: Muanapoto de Tshegue (oui, oui comme nous tous, elle a craqué). Avant d’interpréter son live dans nos studios, elle a voulu vous laisser un message :

« Pourquoi vouloir ressembler à quelqu’un d’autre quand on est fait de manière si unique? »

Vous pouvez retrouver ce moment en podcast audio et en capsule vidéo.

Vous pourrez aussi observer l’anglais de Youdy B. “ le lendemain du Mama Festivals … après une courte nuit…et surtout devant une personne aussi intéressante que cette artiste”. En sommes, nous avons adoré passer notre matinée avec Catherine alias Dope Saint Jude, qui j’en suis sûre, saura, aussi, vous séduire.

Elle sera de retour, très prochainement, dans notre charmant pays, pour le festival Africolor .

Retrouvez son live filmé, ci-dessous :

Retrouvez son interview filmé, ci-dessous : (à venir)

