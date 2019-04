MFBJ 9 – Agôn (Few Tips to Heal)

Diffusion mercredi 29 novembre 2018

Dès 2014, Agôn fait ses armes avec le collectif parisien Exploration Music. Depuis 3 ans, il anime une émission de radio avec Funest et Untruth. C’est de ce projet que naît Few Tips To Heal, sombre coalition musicalisée… Ses fers de lance: House, Jungle, UK Sound, Hip-Hip et Afro résonnent dans ses DJ sets détonants aux quatre coins d’Ile-de-France. Il sort son premier titre en 2018 pour la compilation d’Exploration Music « Last Landing » et s’engage dans le soundclash Bass Music « La Dub War » dès le début des hostilités.

Dans ce podcast, place à un florilège de musiques immersives pour des charnelleries drapées d’un velours parfois laissé négligemment de côté lors de frictions rythmées. On finit en crescendo sur une explosion d’énergie.

Slurp.

Tracklist:

Francisco Lopez – La Selva

Fire-Toolz – Experience ☆ Slips ☆ Away

Objekt – Agnes Revenge

John Zorn – For Derek And Evan

Holger Czukay, Rolf Dammers – Boat-Woman-Song

LFO – Helen

Wolf Müller – Der Vogel Aus Der Unterwelt

African Head Charge – Chant For The Spirits

Clap!Clap! – Sailing in the Seas of Wood

Radio Tarifa – Patas Negras

George Duke – Up From The Sea It Arose

Miles Davis – What It Is

??

Coco Bryce – More Massiv

Amen Andrews – Automatic

Source Direct – Two Masks

Fanu – Ninja Chicks

Plug – The Life Of The Mind

Amon Tobin – Sub Tropic