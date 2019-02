MFBJ 5 – Diggin’ Speakerine

Diffusion mercredi 31 octobre 2018

Ballade sonore aux confins de l’univers à la recherche du beat ultime: Diggin’ Speakerine, collectionneuse de wax sensuelle à haut pouvoir vibratoire, creuse les sillons à la recherche des plus belles pépites. Elle explore les genres à l’infini pour des mixtapes éclectiques à l’univers onirique.

C’est dans l’amour et le plaisir du partage qu’elle distille depuis une dizaine d’années ses mix magnétiques à toutes les oreilles curieuses.

Celles du groupe MFBJ l’ont repéré depuis le début de l’aventure; il était évident de faire de Diggin’ Speakerine notre première invitée !

Tracklist:

Stump Valley – Sunshine hotel

Stump Valley – Caruso

M5K – Can Never Get Enuff

Bruxas – Tropicaçovas

Giovanni Damico – Afro Stomp

Focus Zulu – Hay hay

Sideshow Jøgge – Smal Sak

Jennifer Lara – I Am In Love

Janet Kay – Lovin’ You

Susan Cadogan – Do it Baby (Nice n’ Easy)

Mavis John – Use my body

Michel Alibo – Fou, Jaloux

Maya – Lait de coco

Helen – Zanzibar