MFBJ 12 – Asega

Diffusion mercredi 9 janvier 2019

Loup Noir des nuits blanches de Paris et de Londres depuis le début des années 2000, Asega nous ouvre les portes de son antre pour une sélection sans fioritures qui parle d’elle même entre House profonde, ballades psychédéliques, Pop mièvre et Növö Visions – fermez les yeux…

Le curator résume:

« Du neuf, du vieux. Parfois lent, parfois rapide. Toujours sexy

Pas de synthes cheapos, pas de cuivres putassiers

Que du sexy. »

Slurp.

Tracklist

Philippe Lafontaine – Cœur de Loup

G&S – Show Me The Good Times

Chicken Lips presents The Rhythm Odyssey – Right on up (for Love)

Sarp Yilmaz – Marvinizer

Steve Bug – Drives Me Up the Wall

David Ruffin – It’s not that I don’t Love You (soho808 Motown Disco Edit)

T Coy – Carino

Dennis Wilson – Cocktails

Group Rhoda – Sea or be Sea

Liliput – Boat Song