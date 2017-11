MeToo #BalanceTonPorc, la peur a t’elle (enfin) changé de camp ?

Comme tout les mois , Radio Parleur est accueilli sur les ondes de notre partenaire Radio Campus Paris pour notre émission mensuelle.



Après #Metoo et #Balancetonporc. La peur a t’elle vraiment changé de camp ?



On en parle ce mardi dès 20h sur le 93.9 FM avec nos deux invitées : –Françoise Picq : militante féministe du Mouvement de Libération des Femmes, historienne, sociologue et maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université Paris-Dauphine. Elle est connue pour son ouvrage de référence sur l’histoire du MLF intitulé Libération des femmes. Les années-mouvements. Elle a créé l’Association nationale des études féministes. –Elvire Duvelle-Charles : journaliste et militante. Elle traite régulièrement de sujets féministes dans plusieurs médias comme Street Press,Vice, Libération ou Néon. Elle est aussi une ex-membre des Femen et reste impliquée au quotidien dans de nombreuses actions pour la défense des droits des femmes.

Radio Parleur c’est le son de toutes les luttes.

L’affaire Weinstein n’était que le début. Depuis la révélation, aux Etats-Unis, des pratiques quotidiennes de violences sexuelles du producteur hollywoodien, les témoignages ne cessent d’affluer et les accusations se multiplie en justice comme sur la place publique.



Quelques semaines après le début de ce phénomène, peut-on aujourd’hui dire que la peur a changé de camp ? Les femmes peuvent-elles,enfin, ne plus craindre la société des porcs ? Une société qui serait maintenant du coté des victimes. Enfin , comment traduire cet élan de colère en une réalité concrète, un quotidien qui stigmatise et puni à sa juste mesure le harcèlement, le violences, le viol et tout les avatars de la domination masculine.



-nous serons aussi dans l’est de la France. Alors qu’à Paris, le forum social antinucléaire se tenait ce weekend, notre reporter Violette Voldoire a accompagné des militants japonais anti-Fukushima lors de leur visite à Bure dans la Meuse où se tient la lutte contre un projet géant d’enfouissement de déchet nucléaire.