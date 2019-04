Mercredi ! SOS Méditerranée // 24.04.2019

Au programme ce mercredi !

Au programme, une émission de 45 minutes sur l’association SOS Méditerranée. Paula interview deux bénévoles de l’association, Tifenn Bouillard et Emilien Bernard de SOS Méditerranée (Antenne de Rennes) à propos de l’Aquarius et de cette dangereuse frontière qu’est la mer Méditerranée !

Pour aller plus loin :

La Libye est un grand pays d’Afrique du Nord situé entre l’Algérie à l’ouest, le Niger et le Tchad au sud et l’Egypte à l’est. Il est bordé au nord par la mer Méditerranée.

Un visa est un cachet valant autorisation de séjour, apposé sur un passeport par les services diplomatiques des pays dans lesquels désire se rendre le demandeur.

Les musiques de l’émission :

Sufjan Stevens – Should Have Known Better

Bigflo & Oli – Rentrez chez vous

Haley Heyndrickx – The bug collector

Crédit photo :

illustration de Philippe NICOLAS.