Mercredi ! Robots ! // 01.12.2021

Au programme ce mercredi !

Cette semaine dans Mercredi ! nous explorons l’univers des Robots. Célia, Nils, Popi, Clémence, Thomas et Liam se sont informés pour traiter le sujet sous différents angles (science-fiction, travail et invention). Pour toi, ils ont créé une playlist 100% électronique pour te mettre dans l’ambiance.

Les musiques de l’émission :

Incoming Call – Robot little

The Robots – kraftwerk

Extrait d’archive Ina « 1969, les enfants imaginent l’an 2000 »

Veridis Quo – Daft Punk

Instant Crush – Daft Punk ft. Casablancas

Two Hearts Together – Neimer

Stars – Marshmello

Astronomia 2K19 – Stephan F.

Crédit photo : pixabay.com