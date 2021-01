Mercredi ! Playlist Yumix // 13.01.2021

Au programme ce mercredi !

Salut ! Moi c’est Yumi et je vous partage mon tout premier mix !

Moi ce que j’aime bien faire c’est les braderies et aller à Emmaüs. Et comme j’y vais souvent, j’ai une véritable petite collection de disques vinyles. En écoute ici, une petite sélection. Bonne écoute et à une prochaine pour un autre mix !

Les musiques de l’émission :

Survivor – Eye of the Tiger

Mickael Jackson – Beat it

Break Machine – Street Dance

Space – Just Blue

La musique originale du film Ghostbusters

Le générique japonais de Dragon Ball Z

Les inconnus – C’est ton Destin

Benny B – Mais vous êtes fou

Première diffusion le 22.11.2017