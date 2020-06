Mercredi ! On fait la fête // 10.06.2020

Au programme ce mercredi !

Cette semaine, je vous propose de revivre la boum de la première soirée du Festival La Fête #9 (organisé par L’Armada Productions à Rennes). La Fête, comme son nom l’indique, c’est un super moment pour les enfants à vivre entre amis ou en famille avec des jeux, des concerts, des ateliers, des goûters…

Et oui, à cause de cette fichue COVID-19, on sait bien que beaucoup d’évènements sont annulés. Alors on ne va pas se priver, il faut continuer à s’amuser, à danser, à gigoter et tout ça en musique. C’est l’heure de la 🎵 BOUM 🎵.

Les musiques de l’émission :

mix réalisé par YAYAYAYA

All roads lead Rome – The Stanglers

Décollage – The Honeymoon Killers

White mice – The Mo-dettes

Peter’s Pan – Metronomy

Faith, hope and charity – Funny Boys Tree

Here we come – Electric Beat Crew

Illustration : réalisée par Guillaumit pour La Fête de L’Armada Productions