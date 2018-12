Mercredi ! Musique encore pour toi par Maxime // 05.12.2018

Au programme ce mercredi !

Musique encore pour toi par Maxime, une playlist imaginée par un de nos bénévoles, Maxime

Les musiques de l’émission :

1) Bud Shank – Up in Velseyland

2) Bali musique pour le gong dédé – Galan Kangin

3) The Lively Ones – Let’s Go Trippin’

4) Stu Philipps – Ceylon – Goyapana

5) The Beach Boys – I Just Wasn’t Made For These Times

6) Piero Umiliani – Papete Aru (Exotic Mood)

7) Johnny Hawaii – New age on a board

Crédit photo :

Un dessin original de Judith Lecherbault, 4 ans et demi