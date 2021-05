Mercredi ! L’océan et ses mystères // 19.05.2021

Au programme ce mercredi !

Mercredi! vous réserve une émission sur le thème de l’océan. Au programme, une chronique sur le long-métrage La Tortue Rouge et la lecture d’un ancien conte breton. Venez plonger avec nous, en compagnie d’une pêcheuse, du grand roi des poissons ou encore d’un petit cheval magique aux conseils bien pensés.

Les musiques de l’émission :

Laurent Perez Del Mar – L’Au Revoir et

Laurent Perez Del Mar – Love in the Sky

Lauren Perez Del Mar – Flying with turtles

Harry Gregson-Williams – The Battle for Chronicles of Narnia : The Lion, The Witch and The Wardrobe

Hiroshi Yoshimura – Sleep

Skyrim – Around the fire

Kas abarh – Jegat – Yhuel

Brandon Fiechter – Poseidon

Alain Le Meur – Deux ans de vacances

Illustration : Alice Kudlak