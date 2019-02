Mercredi ! Les Volcans // 20.02.2019

Au programme ce mercredi !

Après cette émission, vous saurez tout ce qu’il y a savoir sur les volcans. Découvrez le magma et le chant des volcans avec Marine et Marina qui nous font le plaisir d’animer cette émission! Que c’est palpitant!

Les musiques de l’émission :

– « Meo Blodnasir » de Sigur Ros

– « Somewhere over the rainbow » de Iz – Israel Kamakawiwo’le

– « Picnic chemin volcan » de Oussanoussava

– « O Fortuna » de Carmina Burana (version de la série 300)

– « ETNA » de Doménico Vicinanza

– « Magma » de Gojira

– « Les neiges du Kilimanjaro » de Pascal Daniel

Crédit photo :

Marine Lejamtel