Mercredi ! Les Mini-reporters s’aventurent au coeur de la technologie et des arts visuels // 10.02.2021

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un club radio : les mini-reporters, dont Laouenan, Inna, Clément et Elsa font partie.

Aujourd’hui les mini-reporters vont vous faire découvrir de drôles de sculptures robotisées et de nouveaux outils numériques dont les artistes de Mille au carré se servent pour créer. Puis nous irons ensemble à la rencontre d’un génie qui a transformé les arts et créa mille inventions : Léonard de Vinci

Les musiques de l’émission :

– Immensità – Andrea Laszlo de Simone

– Restless – Cocorosie

– Chained – The XX

Visuel : Léonard de Vinci par Aurélie Grand