Mercredi ! Les Mini-reporters découvrent la musique Hawaiienne et le Western Swing // 03.02.2021

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un club radio : les mini-reporters, dont June, Ema et Nawelle font partie.

Cette semaine, elles ont rencontré un groupe de musique, les Hawaiians Pistoleros. De la musique Hawaiienne, oui ! Mais pas que ! Ils la mélangent avec du Western Swing et jouent de la steal guitar. Tu en as déjà entendu parler ? Non ?! Alors prépare toi à partir en exploration musicale direction l’ouest des États-Unis d’Amérique. Ça va swinguer !

Les musiques de l’émission :

– Drivin’ nails in my coffin – Hawaiians Pistoleros

– Right or wrong – Hawaiians Pistoleros

– Beyond the reef – Hawaiians Pistoleros

– Song for Jesse – Nick Cave & Warren Ellis

Visuel : pochette de l’album vinyle Hawaiian Music par le groupe Varsity Hawaiian Orchestra