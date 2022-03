Mercredi ! Les bandes originales des films de Xavier Dolan #2 // 16.03.2022

Au programme ce mercredi !

Dans ce deuxième épisode consacré aux bandes originales des films de Xavier Dolan, Lawrence Anyways et Mommy sont les deux films fil rouge de l’émission. De Céline Dion à Beethoven tout est possible dans cette playlist !

Les musiques de l’émission :

Fade to Grey – Visage

Symphonie n°5 In C minor – Beethoven

A New Error – Moderat

Pour que tu m’aimes encore – Céline Dion

On ne change pas – Céline Dion

Colorblind – Counting Crows

Wonderwall – Oasis

Crédit photo : Xavy John