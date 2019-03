Mercredi ! Le stress // 20.03.2019

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, on vous parle du stress. Vous savez cette sensation de boule au ventre et de cœur qui s’emballe à l’approche de quelque chose. Salima, Evie et Calypso ont voulu comprendre ce qui peut causer ce stress, pourquoi de plus en plus d’enfants y sont sujets, et comment on peut y remédier. Alors dans cette émission on cherche, on explique, on essaie et on raconte cette chose étrange qu’est le stress.

Les musiques de l’émission :

Fais pas ci fais pas ça – Jacques Dutronc

Tadow – FKJ

Crédit photo :

Salima