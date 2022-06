Au programme ce mercredi !

On ne sait jamais de quoi demain sera fait … Chez Radio Mercredi non plus ! On vous présente deux visions du futur ! SUSPENSE !

Mais vous allez être servis : météo, pubs, flash infos, créations musicales, micro trottoir… Comment seront nos transports et nos villes en 2122 ? On fait un bond de 100 ans en avant. Prêt pour un voyage spatio-temporel ?

Les musiques de l’émission :

Thème de Retour vers le Futur – Alan Silvestri

1er mai 1981 – David Sztanke