Mercredi ! Katia Kameli et Jean de la Fontaine // 01.05.2019

Au programme ce mercredi !

Dans cette émission nous allons rencontrer Katia Kameli, artiste franco-algérienne qui a été invitée pour son exposition à Rennes, au Phakt : Stream of Stories. Elle travaille sur les Fables de la Fontaine qu’on apprend tout.es à l’école, dont les racines prennent forme au Pakistan et dans le monde arabe. Elle nous parle de son travail d’interprète, de comment les artistes sont inspirés de ce qui les entourent et jamais seul sur une île avec une idée brillante, et comment chacun de nous, faisons ce travail d’interprète chaque jour.

Ensuite c’est l’association ElectroniK que nous retrouvons à Marcillé-Robert avec une classe de l’école primaire qui a travaillée avec l’artiste Valérian Henry autour du conte Plume et le Fantôme de Doé, conteur bien connu des ondes qu’on peut retrouver chaque semaine à 16h30 sur l’antenne de Canal B.

Les musiques de l’émission :

Oum Kalthoum – Ala baladi el mahboub

Philippe Katerine – Quand c’est fini

Georges Brassens – Comme Hier

Meridian Brothers – Doctor Trompeta

Crédit photo :

illustration – Katia Kameli Le lion