Mercredi ! Jardinus Totalus // 16.06.2021

Au programme ce mercredi !

Avec les beaux jours qui reviennent, quoi de mieux que de se prélasser à l’ombre d’un arbre, dans les herbes folles et fraîches d’un parc ou de son jardin ? Venez vous détendre avec nous en écoutant Mercredi!, les orteils en éventail !

Les musiques de l’émission :

– Brigitte Fontaine – Les chats

– Bourvil – Les abeilles

– Le Roi des Papas – Les moustiques

– Keith Strachan, Matthew Strachan – Let’s Play for One Million ! (Who Wants to Be a Millionaire? (Original Television Series Soundtrack))

– Musique Pub Miel Pops

– Patim, Patam, Patum – Dàmaris

Illustration – Léo Bret

insta : @leobret_uno

grandpapier.org/leo-bret