Mercredi ! J’ai 15 ans en 2019 et pour moi l’Algérie c’est… 

Au programme ce mercredi !

Toute l’année, Salima de l’Armada, Héléna professeure de Lettres et Fabrice professeur d’Histoire ont accompagné une classe de seconde dans une recherche à plusieurs points de vue de notre histoire avec l’Algérie. Il y a la colonisation française de l’Algérie en 1830, cette guerre commencée en 1954 et terminée en 1952 et les traces bien présentes aujourd’hui d’une histoire pas encore digérée, pas terminée qui nécessite de prendre le temps de regarder ce qui s’est passé et d’entendre des témoignages pour en cerner les couleurs et les émotions. C’est donc une émission qui prend la forme de récits fictionnels basés sur des faits réels que vous allez écouter et l’ensemble a été pensé, écrit et joué par les élèves. Merci à toute la classe qui a fait un travail incroyable et qui a montré une motivation très encourageante. Merci à Ophélie, Yasmine, Naoufel, Louisa, Matthias, Léonie, Enzo, Lise, Baptiste, William, Claire, Malo, Valentin, Maëla, Matéo, Emma, Emilie, Alexandre, Ryan, Olivia, Laia, Eve, Anaïs, Justine, Laure, Mathieu, Marie, Luna, Bleuenn, Léa, Brendan, Teddy, Amnadine, Marine.

Merci à Rennes au Pluriel pour nous avoir invité dans sa programmation qui a donné lieu à ce plateau en public.

Les musiques de l’émission :

Cheb Asni – Baida mon amour

Souad Masii – Khalouni

Carte de Séjour – Douce France

Crédit photo :

Kamil