Mercredi ! Il était une fois Flore Vesco… Coupez ! // 03.04.2019

Au programme ce mercredi !

À l’occasion du festival Rue des Livres, à Rennes, Flore est venue y déposer ses imaginaires remplis de loups garous, de scientifiques, de trahisons, de bourreaux, d’automates et autres épées d’escrime bien taillées…

En studio, avec Salima, Esther (9 ans) lectrice-férue et sa maman Christine, on discute et on entaille ses 3 ouvrages sortis chez Didier Jeunesse : De Cape et de Mots, Gustave Eiffel et les âmes de fer & Louis Pasteur contre les Loups-garous.

Si vous voulez participer au jeu proposé par Flore, écrivez-nous à mercredi@armada-productions.com. Merci Fanny de Rue des Livres, Amélie de Didier Jeunesse, Flore pour ses aventures rocambolesques, Esther et Christine pour la préparation de cette émission et Louise pour la technique.

Les musiques de l’émission :

« Cheval Tonnerre » et « Hello Kitty Murder » de Klimperei et Sacha Czerwone tirées du super album Pour le Jardin

Crédit photo :

Louise