Mercredi ! Fromage de chèvre ! // 01.06.2022

Au programme ce mercredi !

Radio Têtards à la Danse des sonnailles, la chèvrerie de Pauline et Adrien. Un grand merci à eux pour leurs explications et leurs délicieux fromages ! En plus des chèvres, on écoute aussi de la musique !

Les musiques de l’émission :

Fernandel avec un extrait de la Chèvre de M. Seguin

Je suis fromage – Darryl Rhoades

Rapper le fromage – Hubert Bourel

La définition de la cabrette – Didier Super

Per Far la Festa – la Talvera

Vladimir Cosma pour la musique du film La chèvre