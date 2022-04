Au programme ce mercredi !

Découvrez le travail graphique de Peter Saville, le plus grand créateur de visuels de vinyles ! De Joy Division à Orchestral Manoeuvres in the Dark, en passant par New Order, Peter Saville a su nous faire rêver avec des pochettes d’albums incroyables.

Les musiques de l’émission :

– She’s Lost Control – Joy Division

– Blue Monday – New Order

– Ceremony – New Order

– Sealand – Orchestral Manoeuvres in the Dark