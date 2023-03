Mercredi ! Boisson aux Jardins d’Haïti // 29.03.2023

Au programme ce mercredi !

La classe de CE2-CM1 de l’école Boisson retrouve les résidents de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées « Les Jardins d’Haïti ». Au programme : atelier Philosophie avec Virgine Larteau et Arts Plastiques avec la maîtresse Claire Tosi. Résidents et enfants discutent, se retrouvent, partagent des réflexions sur la Nature et dessinent des monstres à 3 oreilles ! Merci à l’équipe de la Maison de retraite les Jardins d’Haïti, les accompagnateurs et AVS de l’école Boisson.

Retrouvez de nombreuses voix : Samia, Tom & compagnies ; Claire et les élèves de l’école Boisson, JB, ; Jojo, Clem & Lulu de l’association Raboul ; et Jaimito, accompagné de son papa et du petit Dizzy !