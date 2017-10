La Matinale – La web-série Next & Festival Nyokobop // 26.10

Ce soir, la Matinale de 19h reçoit Clément Montfort, réalisateur de la web-série Next, consacrée à la collapsologie et financée à travers la plateforme participative Tipeee. En 2013, il avait déjà réalisé La guerre des graines. Il raconte au micro de Radio Campus Paris comment la lecture de Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens l’a inspiré pour lancer ce nouveau projet. Il explique avoir choisi le format du web-documentaire pour traiter du « catastrophisme éclairé », tout en s’adressant à la jeune génération qui a tourné le dos à la télévision.

« On est une société encore un peu engourdie. On parle encore de croissance. »

En deuxième partie d’émission, Vincent Merlet, co-fondateur du Hasard Ludique, vient présenter Nyokobop, un cycle de programmation musicale de 2 mois dédié aux musiques hybrides et métissées qui vient de débuter au Hasard Ludique. Au programme : des concerts mettant en valeur les nouvelles esthétiques musicales qu’on a du mal à mettre dans des cases, venues du Maghreb et d’Amérique latine, mais aussi des projections documentaires et des rencontres.

« On voulait déconstruire cette notion fourre-tout de « musique du monde » qui nous hérisse le poil et qui est héritée d’un passé colonial. »

Côté chroniques, Arthur nous parle du livre La traque des lanceurs d’alerte de Stéphanie Gibaud, préfacé par Julian Assange. Quant à Gabrielle, elle revient sur la visite d’Emmanuel Macron en Guyane après les mobilisations au printemps dernier.

Présentation : Alban Barthélémy. / Co-interview : Arthur Jean et Philipp Fischer / Chroniques : Arthur Jean et Gabrielle Bayer / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard