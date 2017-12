La Matinale – Radio El-Salam & 50 ans de graffitis // 20.12

Ce soir, la Matinale de 19h invite une collègue éloignée : la radio associative El-Salam, basée en Irak. Sa directrice, Maguelone nous explique les enjeux de cette radio, qui diffuse en kurde et en arabe. Même si radio el-Salam (salam signifiant paix) est principalement destinée aux populations réfugiées et déplacées, ses programmes, produits par des journalistes professionnels et des bénévoles, sont ceux d’une radio « normale ». Indépendante, la radio se fait parfois le relais d’organisations non gouvernementales, notamment pour informer sur leurs campagnes humanitaires en cours ou à venir. A notre micro, Maguelone confie que ce média permet à certaines communautés qui se connaissent peu de dialoguer autrement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le quotidien d’une radio associative en terre inconnue, écoutez donc le podcast !

« Parfois on doit se poser des questions auxquelles les autres radios ne sont sûrement pas confrontées : notre journaliste est retenu depuis deux heures à un checkpoint. Qu’est-ce qu’on fait ? Il fait 50 degrés, l’émetteur de la radio a des difficultés, on doit trouver une solution technique. »

En deuxième partie d’émission, on vous parle des murs de vos rues. Qui n’a jamais souri devant une inscription vulgaire, poétique, ou tout simplement absurde sur son chemin ? Ces graffitis urbains, Yves Pagès les a rassemblés dans un livre : « Tiens, ils ont repeint! » publié aux éditions La découverte, dont il vient nous parler ce soir. Entre engagement politique et inscriptions drôles, Yves Pagès nous dresse un portait de l’évolution de ces inscriptions urbaines. Un thème qui nous parle, puisque dans la rue de Radio Campus Paris, on croise tous les jours un pochoir d’Emmanuel Macron au-dessus de l’inscription « En marche … ou crève ». A bon entendeur !

« Le graffiti échappe à tous les débats. Il est universel. Mais il n’est pas intemporel : c’est la caisse de résonance d’une époque. »

Côté reportages, Samuel de C-LAB nous remmène aux Transmusicales de Rennes qui ont eu lieu du 6 au 10 décembre à Rennes, et se questionne : les plateformes musicales en ligne sont-elles une menace pour les radios ?

Présentation : Mahaut de Butler / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Elsa Landard & Lucas Chateau / Chroniques : Samuel / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard